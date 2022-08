Case di riposo in affanno per il caro bollette: anziani ospiti a rischio?

Torino (Giulia Giraudo) – Le Rsa piemontesi lanciano un gri d’allarme a causa dei costi più che triplicati del riscaldamento. La preoccupazione non diminuisce dopo le proposte di razionamento del ministro Cingolani perchè non si possono lasciare gli anziani al freddo nelle Rsa. In proposito scende in campo Confapi Sanità: “Ci preoccupano, e non poco, le notizie di questi giorni — dice in un’intervista a La Repubblica Michele Colaci (nella foto), presidente di Api Sanità Piemonte e vice presidente Confapi Sanità — che parlano di razionalizzazione dei consumi di gas e di esponenziale aumento dei costi energetici. Nelle nostre strutture ci devono essere almeno 22 gradi per 24 ore al giorno perché stare al di sotto di questa soglia significherebbe mettere a repentaglio la salute dei nostri ospiti fragili e cagionevoli, in ragione della loro età e del loro quadro clinico. Quindi la razionalizzazione non deve toccare noi”. In Piemonte le Rsa (come noi di Alessandria Oggi denunciamo da tempo come al solito un beata solitudine) sono state travolte dal rincaro delle bollette dei consumi energetici, più che quintuplicate nell’ultimo anno. È del tutto evidente, a questo punto, che sia necessario qualche misura di sostegno, non potendo ridurre i consumi, per cui le Rsa chiedono che siano ridotte o addirittura eliminate le Accise applicate sul consumo di gas, oltre a ridurre l’Iva al 5% per tutti gli edifici che erogano servizi pubblici essenziali, come propone Michele Assandri, presidente di Anaste Piemonte. Nel frattempo molte strutture stanno pensando di chiedere un aiuto alle famiglie degli ospiti e, non potendo ritoccare le tariffe, stanno optando per “contributi per il riscaldamento”.

“Sono moltissime — ribadisce Assandri — le strutture che si stanno orientando verso questa soluzione. Per trasparenza suggeriamo alle Rsa di indicare in una lettera alle famiglie i costi a consuntivo e poi di chiedere una compartecipazione per la parte che eccede la quota che veniva spesa prima dei rincari. Non deve accadere che si usi questo strumento per coprire altri costi”.

Tutto ciò mentre si attende il promesso contributo della Regione Piemonte che invece, purtroppo, è impegnata a finanziare nuovi ospedali (per importi milionari), quando non ve n’è assolutamente bisogno. Anche ad Alessandria.

Una strada alternativa potrebbe essere quella di un contributo da parte della Regione Piemonte, che tuttavia potrebbe avvenire solo per i posti letto in convenzione col sistema sanitario pubblico, creando così discriminazioni nei confronti delle strutture non convenzionate (privati). Non basta perché la Regione Piemonte a fronte d’un possibile contributo del 5% preso dallo stesso budget di 265 milioni stanziato per le Rsa, da una parte dava un aiuto alle strutture e dall’altra si tagliavano le quote Lea, ovvero quelle dei Livelli Essenziali di Assistenza, cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (il noto ticket),