La società è vittima della relatività che porta alla rovina mentre l’oggettività ci salva e noi non ci arrenderemo mai per difenderla

di Andrea Guenna – Ho sentito un Fratello (Gran Loggia Unita) al telefono, ogni tanto mi fa bene farlo. Abbiamo ricordato un grande Fratello, Winston Churchill che ha salvato il Mondo dal Nazismo. Oggi siamo di nuovo sull’orlo del baratro, non per colpa del Nazismo, ma del Relativismo, per cui tutto è concesso e ammesso. Non è così. Non si può fare quel che si vuole perché la Libertà deve essere cosciente e non selvaggia, e le azioni di ciascuno di noi devono finire dove inizia la Libertà degli altri.

E non è ipocrisia il contegno se tiene conto (contegno) degli altri.

E non è reazione se si impedisce a chi ha dei problemi personali, di farli diventare di tutti nella speranza di risolverli.

La Libertà è come la nitroglicerina: indispensabile per aprire dei varchi nelle montagne, ma devastante per distruggere dei quartieri con la gente dentro.

Il Fratello Winston Churchill è il mio punto di riferimento come lo è per il Fratello carissimo che ho sentito al telefono.

Fratello come Churchill di cui voglio ancora una volta rendere pubblico il memorabile discorso fatto nel giugno del 1940, splendido e molto utile ai nostri giovani più forti che hanno bisogno di punti di riferimento per combattere con ogni mezzo e senza sosta, fino allo sfinimento, per preservare la nostra civiltà dalla rovina che è alle porte.