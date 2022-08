I Templari: Bergoglio, lei è impazzito

Riceviamo dal Sovrano Militare Ordine del Tempio www.smodelt.org e pubblichiamo questa notizia sconvolgente: il Papa indossa la croce LGBTQ+.

Dal Sovrano Militare Ordine del Tempio; Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone – Purtroppo dobbiamo registrare ancora una volta una presa di posizione del signor Bergoglio – sedicente Papa della Chiesa Cattolica – il quale, dopo aver corretto la preghiera cristiana del Padre Nostro, dettata dallo stesso Gesù, dopo aver decretato Motu Proprio la non rappresentanza divina del Pontefice Romano, Vicario di Cristo sulla Terra, ora indossa la croce arcobaleno e blasfema del movimento LGBTQ+, a proposito del quale, il sedicente Papa, signor Bergoglio, nel rispondere con un messaggio autografo a una mini-intervista che gli ha fatto il gesuita statunitense James Martin, scrive: “Una Chiesa selettiva, di puro sangue, non è la Santa Madre Chiesa, ma piuttosto una setta”, dimenticando che la Santità si raggiunge con la sofferenza che è la forma più lacerante e per questo più vera di redenzione, intesa soprattutto come positiva elevazione e santificazione dell’anima, vera partecipe del corpo mistico di Cristo. Il signor Jorge Bergoglio dimentica anche che nostro Signore Gesù è morto in Croce per noi e diceva che “La porta è stretta ma il Regno è grande”: ecco la selezione. Non basta, poiché il signor Bergoglio scrive che “la Chiesa è madre e chiama insieme tutti i suoi figli” certo, ma perché si pentano aprendo il loro cuore, altrimenti la Chiesa e il Cristianesimo non contano più niente e non insegnano più niente. Basta uno psichiatra qualsiasi. L’amore è sacrosanto quando non è carnale, morboso, mellifluo, ostentato, ipocrita, populista, indifferente alla redenzione. Ancora una volta il Sovrano Militare Ordine del Tempio restando saldamente cristiano, i cui cavalieri templari resteranno per sempre fedeli a Cristo per tenere fede al giuramento prestato, è costretto a ribadire che non è più a disposizione della chiesa cattolica del signor Bergoglio.

Ad Maiorem Dei Gloriam.