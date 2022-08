Pernigotti è della Walkor, nessun vantaggio concreto per i dipendenti che vedono l’ennesima cassa integrazione alle porte

Novi Ligure (Franco Traverso) – Se la Pernigotti è certamente chiusa, lo è solo apparentemente la trattativa per la sua vendita alla banca Jp Morgan Asset Management – Global Special Situations Group, attraverso il fondo di gestione Lynstone, che ha acquistato marchio, stabilimento e impianti (tutti da buttare perché obsoleti) dal Gruppo Toksoz. Lasciamo perdere la favoletta dell’immediata riapertura della sede di Novi perché è impossibile, tanto è vero che i sindacati hanno già chiesto il rinnovo per un anno della cassa integrazione. Delle due l’una o c’è la cassa integrazione o c’è la ripresa della produzione a Novi. La verità è che, purtroppo e molto probabilmente, a parte qualche dipendente d’esperienza detentore del know out aziendale, tutti gli altri perderanno il lavoro. Si calcola che ne terranno una quindicina, ma attenzione, non a Novi, in quanto per logica gestionale (a meno che gli amici ebrei della Jb Morgan non siano impazziti di colpo) dovranno spostarsi a Pozzaglio di Cremona presso la Walcor.

Insomma i sindacati hanno gestito una carneficina.

Poi si lamentano che, per i sondaggi, alla Fiat voteranno i massa per la Meloni.

Ma torniamo a noi. Il calvario della Pernigotti, voluto dai sindacati (qualcosa devono pur fare i sindacalisti, oltre ai tavoli di riunione, visti gli stipendi che prendono pagati dai lavoratori con le loro buste paga) la delirante e infinita vertenza della Pernigotti dura da quattro anni dopo l’annuncio, da parte della proprietà, di voler chiudere la fabbrica di Novi Ligure. Da allora ci sono stati diversi passaggi. Dapprima la società ha ceduto il ramo gelati, poi s’è impegnata al rilancio del sito novese (promessa non mantenuta) per arrivare negli ultimi mesi alla ricerca di partner industriali.

La verità è che, Jp Morgan (che è solo una banca, sia chiaro) con la firma del contratto d’acquisto, acquista il marchio e il nome dei prodotti, nient’altro. Si tratta di una banca d’affari e non gliene importa niente chi farà cosa e dove. A Jp Morgan interessa fare utili. Punto.

Questo il signor Crocco della Uila lo sa benissimo. Non so se le è chiaro il concetto signor Crocco.

Per quanto riguarda poi l’ipotesi d’una fusione con Walcor ipotizzato dal Ministero dello Sviluppo economico, è possibile, anche se non darebbe nessun vantaggio agli attuali dipendenti Pernigotti. I prodotti saranno marchiati Pernigotti ma fatti altrove e venduti da Walcor.