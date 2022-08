Un Tir fa inversione a U in autostrada, per fortuna nessuna vittima: patente ritirata

Genova – È intervenuta anche la Polizia Stradale di Ovada martedì scorso 23 agosto lungo l’autostrada A10 a Genova, vicino al casello dell’Aeroporto, per un Tir che, poco prima d’una galleria, ha fatto un’inversione a U. Una manovra folle che è stata ripetuta poche ore dopo da un’auto. L’autista, originario dell’Europa dell’Est, è stato fermato dalle pattuglie della Stradale. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente e una multa da 8.000 euro, cui si è aggiunge il fermo del mezzo per 3 mesi. Stessa sorte è toccata all’uomo alla guida dell’auto, anche lui straniero che aveva preso l’auto a noleggio. Per fortuna le due manovre non hanno causato incidenti.