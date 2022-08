Con una pistola in pugno tenta una rapina al Carrefour ma la cassiera lo mette in fuga

Novara – Pistola in pugno ha fatto irruzione nel supermercato Carrefour di Via Baluardo Partigiani 1 a Novara ma le urla della cassiera lo hanno messo in fuga. I fatti sono di ieri pomeriggio all’orario di chiusura del supermercato in centro città. L’uomo ha puntato l’arma contro la cassiera pretendendo l’incasso ma la donna non s’è fatta intimorire e ha reagito urlando per cui il malvivente s’è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che cercheranno di identificare e fermare il rapinatore.