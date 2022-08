Manca una settimana al Palio di Asti dopo due anni di fermo

Asti – Domenica prossima 4 settembre tornerà il Palio dopo due anni di fermo “Causa Covid”. La settimana del Palio sarà ricca di eventi: da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre tutte le sere cene nella sede del Borgo Tanaro di Via Ferrero. Giovedì 1° settembre, in occasione della presentazione dei fantini in Piazza San Secondo, partenza dalla sede dalle ore 22. Sabato 3 settembre, invece, partenza alle ore 14.30 per il corteo dei bambini. Alla sera, cena alle ore 20.30 nel salone delle Feste del borgo. Domenica 4 settembre dopo la messa delle 11 si celebreranno i battesimi tanarini. Tutti i genitori di bambini nati tra il 2014 e il 2016 che abbiano piacere che i propri figli siano battezzati borghigiani tanarini possono contattare tramite whatsapp il numero 340 0935813 comunicando l’adesione con nome, cognome e anno di nascita del battezzando. Altri appuntamenti da non perdere l’Aperitivo sotto le Stelle di lunedì 29 agosto davanti alla chiesa di San Domenico Savio. Mercoledì 31 agosto Mojito Party, nella sede del borgo in località Valleversa, mentre giovedì 1° settembre, prima della segnatura in piazza San Secondo, cenino del fantino in sede. A seguire, a mezzanotte, pigiama party sempre in sede. Infine la sera di venerdì 2 Settembre sarà la volta di una cena propiziatoria, al costo di 35 Euro, nei locali della sede, in località Valleversa.