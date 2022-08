Rientro in coda sulle autostrade tra Liguria e Piemonte

Novi Ligure – Giornata difficile quella di oggi, domenica 28 agosto, per chi rientra in auto dalle vacanze.

Sulla A7, secondo quanto previsto da Autostrade per l’Italia, dalle 10 in direzione Serravalle Scrivia è previsto bollino giallo, che alle 13 diventa rosso fino alle sette di sera. Da quell’ora in poi fino a notte torna il giallo. In direzione di Genova non si arriva al rosso, ma il giallo è compreso tra le 13 e le 19.

Bollino rosso sulla A26 in direzione di Gravellona Toce dalle 16 alle 19, mentre sarà giallo nel primo pomeriggio, dalle 13 alle 16, e dalle 19 in poi. Giallo anche in direzione di Voltri dalle 13 alle 19.

Allerta anche sull’Aurelia: venerdì scorso, infatti, Anas ha pubblicato il bollettino previsionale per il fine settimana del rientro e del controesodo, mettendo in evidenza le principali strade statali a rischio ingorgo a livello nazionale: in Liguria la SS1 rimane osservata speciale, soprattutto dovessero presentarsi problemi alla viabilità in ambito autostradale.