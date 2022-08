Salvata da un vicino anziana donna colta da malore in casa

Casale Monferrato – Grazie alla prontezza di un vicino una donna anziana colta da malore è stata salvata da una squadra del 118 e dai Vigili del Fuoco intervenuti prontamente sul posto. I fatti si sono verificati stamane in un appartamento al quarto piano di un condominio di Corso Manacorda all’angolo con Via Celoria. La donna ha iniziato a lamentarsi e il vicino l’ha sentita, ha bussato ma nessuno gli ha aperto segno evidente che la donna era a terra impossibilitata a muoversi per cui ha capito che era un’emergenza e ha subito dato l’allarme. L’anziana è stata trasportata all’ospedale Santo Spirito in codice verde. Non sarebbe in pericolo di vita.