Denunciato un ragazzino con oltre un etto di droga nascosto in casa

Alessandria – Nel corso di un servizio di controllo del territorio nei giorni scorsi il personale della Questura di Alessandria col supporto del Reparto di Prevenzione del Crimine di Torino e della Polizia Ferroviaria, sono stati molti i soggetti identificati in tutte le piazze della movida cittadina. È proprio in uno di questi controlli, nella zona di Piazzetta della Lega Lombarda, che è scaturita l’indagine che ha permesso di sequestrare circa 130 grammi di hashish, un bilancino di precisione usato per pesare le dosi di stupefacente e due coltelli, a casa d’un diciassettenne che è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, false attestazioni e dichiarazioni a Pubblico Ufficiale. E i genitori non sapevano niente?