L’alessandrina Guala raddoppia in Cina coi tappi per la grappa cinese

Alessandria – La Guala di Spinetta rafforza il suo ruolo di leader nella produzione di chiusure per bottiglie di alcolici, vini, acqua e bevande prodotti in trenta stabilimenti distribuiti nei cinque continenti. Venerdì è stato infatti firmato un accordo che porterà all’apertura di una nuova sede produttiva a Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan. La cerimonia per la sigla dell’intesa si è svolta alla presenza del segretario della città di Chengdu, Shi Xiaoling, del sindaco Wang Fengchao e di Giorgio Vinciguerra (nella foto), amministratore delegato di Guala Closures China. Nella nuova sede si troveranno la fabbrica col centro di ricerca e sviluppo per prodotti dedicati a settori premium e di lusso, nel settore delle chiusure, per una produzione di 130 milioni di tappi all’anno, con una particolare attenzione al mercato cinese: proprio in quella zona, infatti, è radicata la realizzazione del tradizionale liquore detto “ baijiu”, un distillato assimilabile all’acquavite. La fabbrica, che si aggiunge allo stabilimento di Pechino attivo ormai da vent’anni, occuperà una superficie di 13.800 metri quadrati e darà lavoro a 110 addetti. In cantiere investimenti fino a 29 milioni di euro.