Code in autostrada tra Liguria e Piemonte: ormai è un bollettino di guerra

Novi Ligure – Ormai fare cronaca su quello che accade sulla A26 e sulla A7 non è più una notizia, ma un leitmotiv intollerabile, noioso e infinito che ha dell’incredibile. Stamane una coda chilometrica sulla A26 ha bloccato per ore il traffico all’altezza del casello di Masone a causa di un mezzo pesante in avaria: il tir si è fermato alle 9,30 circa occupando una corsia in direzione nord, al chilometro 3, all’interno di una galleria. Il blocco sulla A26 ha causato ingorghi e code anche ai bivi di Genova Voltri, Genova Pegli e Arenzano. Non è finita perché anche sulla A7 (Genova – Serravalle Scrivia), dove a causa degli eterni cantieri c’è una sola corsia, code chilometriche tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.