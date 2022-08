Riaperta la Sinagoga di Alessandria che dopo un lungo restauro sarà visitabile domenica 18 settembre per la Giornata Europea della Cultura Ebraica

Torino – Si parla spesso di ebrei e ebraismo, ma quante persone hanno avuto l’opportunità di visitare una sinagoga, un cimitero ebraico o un ghetto? Domenica 18 settembre 2022 si terrà in Piemonte, in Italia e in Europa la Giornata Europea della Cultura Ebraica, una giornata pensata per chi vorrebbe finalmente conoscere questa religione in tutte le sue sfaccettature. Attraverso percorsi guidati in sinagoghe, cimiteri, ghetti o partecipando a conferenze e concerti, i visitatori entreranno in contatto con l’arte, la cultura e le feste e tradizioni ebraiche. In Piemonte l’offerta culturale è particolarmente ampia: sarà infatti possibile visitare gratuitamente le sinagoghe di Asti, Alessandria, Carmagnola, Cherasco, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Torino; i cimiteri ebraici di Chieri, Ivrea e Torino; i ghetti di Chieri e Torino.

Ad Alessandria la giornata sarà particolarmente significativa in quanto, dopo un lungo ed accurato restauro curato dall’architetto Milanese, si riaprirà la sinagoga di via Milano; una sinagoga monumentale, realizzata nell’Ottocento ma con un cuore antico, perché fu realizzata là dove era già presente la precedente sinagoga del XVIII secolo, della quale è rimasto uno splendido soffitto dipinto.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’Associazione europea per la preservazione e la valorizzazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa.

Ogni anno infatti partecipano nella sola Italia decine di migliaia di visitatori, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, archeologico, architettonico, artistico, che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità Ebraiche, Istituzioni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio.

Per quanto riguarda la Comunità ebraica di Torino e le sezioni del Piemonte il programma sarà il seguente.

Appuntamenti a Torino

Ore 9.30 – Piazzetta Primo Levi, 12: apertura ufficiale e saluti del Presidente Dario Disegni, del Rabbino Capo Ariel Finzi e delle Autorità

Ore 10.45 – Piazzetta Primo Levi, 12 Breve viaggio tra i beni culturali ebraici del Piemonte Video realizzato dalla Comunità ebraica di Torino in collaborazione con il GET – Giovani Ebrei Torino. Interventi di Claudia Abbina, Baruch Lampronti, Daniele Segre e giovani del GET: ppProiezione del video in piazzetta Primo Levi per l’intera giornata.

Ore 10.45-16.30 – Piazzetta Primo Levi, 12

Visite guidate alle Sinagoghe torinesi. Le visite sono libere e senza prenotazione.

Visite guidate alle Sinagoghe torinesi. Le visite sono libere e senza prenotazione. Ore 10.30 – Cimitero Monumentale, Corso Regio Parco, 80

Visita al settore ebraico del cimitero monumentale a cura di Artefacta Beni Culturali: partecipazione libera, senza prenotazione. Ritrovo in corso Regio Parco 80, davanti alla lapide commemorativa delle vittime del nazifascismo.

Visita al settore ebraico del cimitero monumentale a cura di Artefacta Beni Culturali: partecipazione libera, senza prenotazione. Ritrovo in corso Regio Parco 80, davanti alla lapide commemorativa delle vittime del nazifascismo. Ore 14.00 – Piazza Carlina, angolo via Des Ambrois

Passeggiata intorno alle case che furono il ghetto cittadino. A cura di Artefacta Beni Culturali. Partecipazione libera, senza prenotazione.

Passeggiata intorno alle case che furono il ghetto cittadino. A cura di Artefacta Beni Culturali. Partecipazione libera, senza prenotazione. Ore 16.30 – Piazzetta Primo Levi, 12

Il Talmud: una storia di tradizione e rinnovamento: la traduzione commentata in italiano: un ulteriore passo verso l’innovazione? In collaborazione con la casa editrice La Giuntina.

Il Talmud: una storia di tradizione e rinnovamento: la traduzione commentata in italiano: un ulteriore passo verso l’innovazione? In collaborazione con la casa editrice La Giuntina. Ore 18.00 – Piazzetta Primo Levi, 12

Concerto con musiche di Salomone Rossi: complesso di viole da gamba del Conservatorio G. Verdi di Torino diretto dalla professoressa Sabina Colonna Preti.

Appuntamenti in Piemonte, tutte le visite sono guidate, a ingresso libero e senza prenotazione

Alessandria, via Milano 7: visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali),

Asti, via Ottolenghi 8: visite alla sinagoga e alla mostra permanente, in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali),

Carmagnola, via Bertini 8: visite alla sinagoga e alla mostra permanente, in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali),

Cherasco, via Marconi 6: visite alla sinagoga e alla mostra permanente, in partenza alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 (a cura della Fondazione De Benedetti),

Chieri, via Vittorio Emanuele II (davanti all’Arco): passeggiata dal ghetto cittadino ai cimiteri in partenza alle 15.30 (a cura di Artefacta Beni Culturali in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l’associazione culturale Carreum Potentia),

Cuneo, Contrada Mondovì 20: visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali),

Ivrea, Via dei Mulini, 30: visite al settore ebraico del cimitero comunale, in partenza ogni ora dalle 10.30 alle 16.30 (a cura di Artefacta Beni Culturali),

Mondovì, via Vico 65: visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali),

Saluzzo, via Deportati Ebrei 10: visite alla sinagoga in partenza ogni ora dalle 10 alle 19 (a cura di Artefacta Beni Culturali).

Per maggiori informazioni

info@torinoebraica.it

011 658585