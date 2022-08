Guida lo scooter nudo: fermato e multato dalla Polstrada

Genova – L’hanno fermato gli agenti della Polizia Stradale mentre stava percorrendo la A10 in sella al suo scooter completamente nudo. Una volta fermato ha detto che era nudo per il caldo torrido ma soprattutto perché si stava recando in un campo di nudisti in riva al mare. L’uomo, 60 anni di Genova, era nudo nelle parti intime ma indossava il casco, una canottiera arrotolata e le infradito. Il fatto risale alla mattina di lunedì scorso 29 agosto dalle parti di Sampierdarena.

Gli agenti lo hanno bloccato, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di altri automobilisti che stavano percorrendo come lui l’autostrada.

Una volta fermato si è candidamente giustificato asserendo di essere in viaggio verso una spiaggia per nudisti ma ciò non è bastato ad evitargli la sanzione prevista per aver messo in bella mostra le parti intime e per aver ignorato le più elementari norme di sicurezza alla guida.