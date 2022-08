Pattuglia della Polizia investe una mucca in tangenziale: mucca morta e quattro agenti all’ospedale

Torino (da Prima Torino) – Sono quattro gli agenti di Polizia del Reparto Mobile rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stanotte, intorno all’1 e 30, lungo la tangenziale di Torino, in direzione nord, fra corso Regina e Venaria. La pattuglia della Polizia, ha investito una mucca che si trovava sulla seconda corsia di marcia. L’animale, che a causa dell’impatto è deceduto, probabilmente proveniva dai campi adiacenti. Quattro invece sono gli agenti feriti, uno dei quali è rimasto incastrato tra le lamiere per cui è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti insieme al personale sanitario e agli ausiliari Ativa, il poliziotto è stato portato al Cto di Torino in codice giallo. Ferite meno importanti per i suoi tre colleghi portati in codice verde al San Giovanni Bosco.