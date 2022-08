Scontro frontale: due morti e tre feriti

Terzo d’Acqui – Due morti e tre feriti di cui uno grave è il tragico bilancio di un tremendo incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le dieci sulla strada provinciale 230, nella zona di Regione Serra, nel comune di Terzo, in direzione di Castel Boglione (Asti). Lo scontro frontale ha visto coinvolte una Fiat Punto e una Volkwagen Golf. Le vittime sono un 17enne e un 18enne di Nizza Monferrato che viaggiavano, con altri due amici concittadini a bordo della Punto che si è scontrata con la Golf guidata da un 50enne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Acqui Terme, i volontari di Canelli (Asti) e i Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme che stanno ancora effettuando i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica del tremendo impatto.

Aggiornamento delle 10:00

Sono due giovanissimi di origine macedone, rispettivamente di 18 e 17 anni residenti a Nizza Monferrato, le vittime del tragico scontro frontale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 230 nel territorio comunale di Terzo (AL), all’altezza di Regione Serra. Probabilmente a causa della forte pioggia che ha reso viscido l’asfalto, in seguito a una sbandata si sono scontrate frontalmente due vetture: una Golf e una Punto guidata dal diciottenne con cui viaggiavano tre amici. Il conducente e un amico sono morti sul colpo mentre gli altri due sono stati ricoverati all’ospedale di Alessandria. L’impatto è stato devastante: tant’è che anche il conducente dell’altra auto, un 50enne residente a Castel Boglione, ha riportato gravi ferite che ne hanno comportato il trasferimento in codice rosso (massima gravità) all’ospedale di Acqui Terme.

Aggiornamento delle 11:30

La compagnia dei giovani coinvolti era composta da due ragazzi di Canelli e due di Nizza, formata da ragazzi macedoni e italiani che ieri sera stavano andando ad Acqui per una serata insieme. La Punto guidata da un ragazzo macedone che aveva preso la patente da soli due giorni s’è scontrata frontalmente con la Golf che viaggiava in direzione opposta, in una delle curve della discesa fra Castel Boglione e Terzo d’Acqui mentre stava piovendo a dirotto. Ancora sotto choc, gli amici superstiti sono riusciti a dare l’allarme e chiamare i soccorsi.