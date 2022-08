Si cerca una donna scomparsa da 20 giorni

Asti – Le Forze dell’ordine stanno cercando una donna di 65 anni scomparsa da casa da 20 giorni. Si tratta di Elda Maria Viola che vive da sola nell’astigiano. È stata la figlia a dare l’allarme in quanto non riuscita più a mettersi in contatto con lei. Ormai sono 20 giorni che Elda Maria Viola ha fatto perdere le sue tracce e ha il telefono cellulare disattivato. Nessuno l’ha più vista. La donna si sposta con la sua Hyundai I 10 bianca targata EA452WA (come quella nella foto). Un particolare da tenere in considerazione nel caso avesse deciso di dormire in auto. Si tratta d’una donna fragile che ha bisogno di aiuto per cui è importante che chiunque abbia notizie su di lei avvisi subito i Carabinieri oppure l’Associazione Penelope al numero 377 09 19 836.