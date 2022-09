Scontro frontale fra due auto alle porte di Valenza: due feriti di cui uno grave

Pomaro Monferrato – Tremendo impatto frontale alle otto di stamane alle porte di Valenza, lungo la provinciale 55 tra per Casale Monferrato. Una Chevrolet Spark rossa condotta da un uomo di 74 anni si è scontrata con un’Alfa Romeo bianca che procedeva in senso inverso. Lo schianto è avvenuto alla periferia di Pomaro a sei chilometri dalla Città dell’Oro. Il conducente della Chevrolet è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso di Alessandria, l’altro al dea di Casale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e anche l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco di Casale e la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.