Asti (da La Voce di Asti) – Auto in fiamme verso le dieci e mezzo di stamane in tangenziale, tra Isola d’Asti e Boana in direzione Asti. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Asti e le forze dell’ordine, oltre agli ausiliari della viabilità. Non risulterebbero feriti.