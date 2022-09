Auto contro ruspa: due ragazze all’ospedale

Fontanetto Po – Due ragazze sono finite all’spedale vittime di un rocambolesco incidente stradale che si è verificato ieri sera verso le 11 e un quarto lungo la Strada Statale 31 bis tra Fontanetto e Trino Vercellese, a circa venti chilometri da Casale Monferrato. Le due giovani erano a bordo di una Ford Fiesta che non ha potuto evitare una ruspa agricola che era caduta da un carrello agricolo trainato da un trattore e si era capovolta occupando la sede stradale proprio mentre sopraggiungeva la Fiesta. Inevitabile l’impatto con l’auto rimasta letteralmente schiacciata dal pesante attrezzo agricolo. Sul posto sono intervenute le squadre Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella del distaccamento volontario di Trino Vercellese. La due occupanti la vettura sono state trasportate all’ospedale di Chivasso per le verifiche del caso. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e l’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ronsecco e Crescentino per i rilievi del caso.