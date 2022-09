Cecchi Paone e la sua ultima fiamma

Amalfi – Un’estate nel segno dell’amore per Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e divulgatore scientifico di sinistra, 60 anni, è stato “beccato” da “Chi magazine” in vacanza con la nuova fiamma, Simone di 26 anni, un esile biondino lontano dal mondo dello spettacolo. I due sono stati paparazzati in barca a largo della costiera Amalfitana mentre scambiano bollenti effusioni a bordo. Cecchi Paone ha parlato a “Chi” del rapporto speciale che lo unisce a Simone. Tra loro le cose sembrano andare davvero a gonfie vele come raccontano le immagini: “È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi, per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro sul 5G e Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell’estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi”. In effetti a giudicare dalle foto rilasciate dalla rivista di gossip le attenzioni di Alessandro sono tutte rivolte al 26enne tra baci appassionati e carezze. Siamo curiosi cosa ne pensi la moglie di Paone, Cristina Navarro, 58 anni (nella foto con Paone negli anni novanta) , che, innamoratissima, ha sposato il giornalista italiano nel 1987 senza sapere che sposava un omosessuale altrimenti non lo sposava. Perché il saccente Alessandro non gliel’ha detto? O è diventato quella roba là dopo il matrimonio (Chissà chi lo sa, vai avanti tu che a me vien da ridere, io speriamo che me la cavo)? C’è anche da dire che l’attuale compagno del saccente omosessuale di sinistra, uno stimato manager milanese, è stato piantato in asso. Non c’è niente da fare, al cu…or non si comanda.

Per la cronaca Paone e Navarro nel 2003 si sono separati. Povera donna.