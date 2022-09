Grazie a Slala parte il progetto del Gran Monferrato anche con Tortona, Valenza, Novi e Gavi

Alessandria – L’instancabile presidente della Fondazione Slala avvocato Cesare Rossini, oltre ad occuparsi di logistica del Basso Piemonte, promuove l’associazione Gran Monferrato, piano di sviluppo turistico pensato a dicembre durante il convegno di Ricaldone e subito in pista grazie ad Alexala e al suo capace presidente Roberto Cava che hanno avviato una serie di iniziative per promuovere il nostro Monferrato, terra Aleramica, e non solo, di antichissime tradizioni e di grande bellezza. Ora anche i Comuni di Tortona, Gavi, Acqui, Valenza, Ovada e Novi ne fanno parte grazie a un accordo fra le varie amministrazioni comunali che hanno firmato un protocollo per lo sviluppo congiunto del territorio che ha già consentito di attivare inedite collaborazioni con Gavi e Novi, coinvolgendo tutto il territorio di riferimento per far conoscere la zona Sud del Piemonte, la sua storia, i suoi prodotti, i suoi vini, in generale le sue tipicità, al di fuori dei nostri confini, attirando visitatori e, si spera, nuovi investimenti. Una volta approvato e sottoscritto il protocollo dai sindaci, sarà costituito il tavolo tecnico, coordinato dalla Fondazione Slala per iniziare a elaborare progetti e proposte che coinvolgano tutto l’area del protocollo d’intesa. Una delle azioni previste è l’organizzazione di eventi coordinata sul territorio.