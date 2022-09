Dopo le ultime piogge il Grande Fiume torna navigabile

Casale Monferrato – Le barche sul Po tornano a scorrere lungo le rive come prima. Anche i dati dell’Arpa dicono che le recenti piogge hanno ridato al Grande Fiume. Come è sempre stato da tempo immemore. Stando ai numeri che non mentono mai la portata media dell’acqua è di 25 metri cubi al secondo, mentre a fine luglio e inizio agosto era di 18 metri cubi. Un lento ritorno alla normalità dei 47 metri cubi al secondo in attesa del solito autunno piovoso che da sempre rimette a posto le cose. Resta il fatto che in provincia, come in Piemonte, le precipitazioni hanno scarseggiato. Quelle di inizio estate sono state sotto la media (meno 20%), luglio poi è stato un mese decisamente secco (-45%). Infine, agosto è stato instabile con frequenti precipitazioni. Facendo la somma però in Piemonte durante l’estate sono caduti 195 millimetri d’acqua a fronte d’una norma climatica stagionale di 239 millimetri, quindi con un deficit del 18% rispetto al valore medio degli ultimi trent’anni. Ma l’autunno può aggiustare le cose.