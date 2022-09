Forse Sylla non ha capito che qui da noi si gioca a Calcio

Imola 1 – Alessandria 0: partita persa ma giocata alla pari

Esordio dei nuovi Grigi in quel di Imola. A occhio, se l’Alessandria sta maluccio l’Imolese certo non scoppia di salute. La differenza sta nel fatto che la scorsa stagione sportiva i Grigi hanno militato in Serie B mentre i padroni di casa hanno mantenuto la terza categoria vincendo ai playout chiudendo un campionato dove hanno sempre navigato nelle ultime posizioni del loro girone. Entrambe poi, dal maggio scorso fino ad ora, sono state vittime di crisi societarie che non hanno trovato sbocco. Ulteriore differenza sta nel fatto che Alessandria e Imola sono due piazze calcistiche di peso diverso. Per la prima la squadra è una gloria municipale, per l’altra la C nel calcio è grasso che cola perché l’autodromo è il vero polo d’interesse sportivo della cittadina. Comunque nel civettuolo piccolo stadio emiliano abbiamo visto, almeno nel primo tempo, una partita decente, con i padroni di casa più possenti e mobili con i ragazzi mandrogni pronti a rintuzzare gli attacchi avversari e proporsi in avanti con lunghi lanci a scavalcare la zona mediana del campo. Due gol annullati segnati dall’Imolese e due situazioni pericolose create dall’Alessandria nell’area avversaria, la prima frazione di gioco è tutta qua. In difesa i Grigi se la sono cavata decentemente benché il nostro giovane portiere abbia commesso due errori di lettura su altrettanti cross. Sia chiaro, abbiamo fin qui visto gioco frammentato e poco fluido, triangolazioni spesso solo abbozzate mentre tre passaggi di fila sono rimasti una chimera. Unico dato positivo, in tanta approssimazione: la costruzione dal basso per entrambe è vietata da una convenzione internazionale riunita ad hoc, così non si è costretti ad appisolarci durante la partita. La ripresa riprende la falsa riga del primo tempo ma i Grigi sembrano aver preso coraggio e gestiscono con più sicurezza la palla. Al 66’ Agyemang è espulso con una decisione apparsa un po’ frettolosa ma sostanzialmente corretta e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica a 25’ dalla fine della contesa. Ma il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, infatti il neo entrato Sylla al 76’ schiaffeggia nella sua area di rigore il pallone e il rigore conseguente è trasformato da Stjepovich. Ma il nostro pantierone non ha ancora finito di fare danni: all’83’ su una palla alta contesa di testa travolge un avversario e raddoppia il giallo che si era guadagnato con il fallo del rigore e così la parità numerica è ristabilita. La partita finisce qui. Ah no, c’è ancora un rosso per il nostro Speranza a tempo scaduto, tanto per finire in bellezza. Partita strana, persa senza demeritare troppo ma gli errori individuali ci hanno punito oltremodo.

Le Pagelle – Alessandria (3-5-2)

Marietta 6 – Mediano

Nichetti 5,5 – Centrocampista centrale

Speranza (dal 66’) sv

Checchi 6 – Centrocampista

Lombardi (dal 66′) 5,5 – Centrocampista

Perseu (dal 57’) 5

Galeandro 6,5 – Punta centrale

N’Gbesso (87’) sv

Rota 5,5 – Quinto a destra

Sini 6,5 – Difensore centrale mancino

Baldi 6 – Difensore centrale

Filip 5 – Centrocampista

Ascoli 5,5 – Esterno destro

Nunzella (dal 66’) – 6

Nepi 5,5 – Seconda punta. Non si nasconde ma neppure si nota. Sostituito dopo un’ora di gioco.

Sylla (57’) 4- Rileva un Nepi davvero impalpabile, è appena arrivato ad Alessandria come oggetto misterioso ma dotato di fisico possente, era esploso qualche stagione addietro poi si era involuto. Domanda: che ci faceva lì nella sua area lui che è una punta? Non contento 10’ dopo si fa ammonire per un fallo in attacco tanto evidente quanto inutile.