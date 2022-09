Esce di strada in moto, muore all’ospedale

Altavilla Monferrato – Non ce l’ha fatta il motociclista uscito di strada ieri pomeriggio mentre percorreva la provinciale 51. Per cause in via di accertamento, Giuseppe Modini, di Quargnento, ha perso il controllo della sua Kawasaki ed è finito in campo. Soccorso dal 118, intervenuto con l’elisoccorso, è stato portato in ospedale ma ieri sera è spirato a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Vignale al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.