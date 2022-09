Esordio negativo per un’Alessandria che non c’è

Imola (Imolese 1 – Alessandria 0) – L’Alessandria non c’è e regala una vittoria, ancorché striminzita, a una modesta Imolese. I Grigi hanno tenuto botta per un’ora coi padroni di casa che si sono visti annullare due gol nel primo tempo per fuorigioco. Ma nella ripresa arrivava un rigore grazie a Sylla che credeva di giocare a pallacanestro e allungava il braccio in area per deviare la sfera. Dal dischetto non sbagliava Stijepanovic. Come se non bastasse c’è stata anche l’espulsione di Sylla che stavolta credeva di giocare a Rugby e dava una gomitata all’avversario mettendolo Ko.

Imolese: 22 Rossi (C), 4 Zanioni, 8 Faggi, 9 De Sarlo, 11 Eguelfi, 14 Scremin, 16 Zanon, 19 Agyemang, 23 Cerretti, 26 Stijepovic, 94 Attys.

A disp.: 1 Adorni, 12 Nannetti, 25 Molla, 2 Likendja, 3 Capozzi, 6 Fort, 10 De Feo, 13 Lombardi, 15 De Vito, 24 Manfredonia, 27 Milani, 30 Castellano, 33 Diaby, 77 Annan. All. Mauro Antonioli

Alessandria: 1 Marietta, 4 Nichetti, 5 Checchi, 9 Sylla, 11 Galeandro, 21 Rota, 23 Sini (C), 25 Baldi, 28 Filip, 29 Ascoli, 99 Nepi.

A disp.: 12 Dyzeni, 22 Liverani, 2 Podda, 3 Costanzo, 8 Lombardi, 13 Nunzella, 16 Marasco, 17 Perseu, 20 N’Gbesso, 24 Speranza, 27 Ghiozzi, 45 Pagani. All. Fabio Rebuffi

Sotto, Cichinisio per il commento e le pagelle