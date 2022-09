Donna si toglie la vita gettandosi sotto un treno

Voghera – È stata dilaniata dall’Intercity Milano-Genova in transito alla stazione di Voghera ieri pomeriggio 4 settembre. La vittima è una donna di di 64 anni le cui generalità non sono ancora note. È stata trovata ancora in vita (nella foto tratta da Voghera News) ma in condizioni disperate dai medici del 118 – accorsi insieme all’ambulanza (sul posto anche i vigli del fuoco di Voghera) – ma è morta appena dopo il ricovero all’ospedale. La Polizia Ferroviaria sta lavorando per accertare l’esatta dinamica dell’incidente anche se non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di suicidio.