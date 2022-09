Vinti a Serravalle Scrivia 53.000 euro al Lotto

Serravalle Scrivia – Eurojackpot, a Serravalle Scrivia (AL) centrato un 5+0 da oltre 53.000 euro. Tutte le quote vincenti Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot sono stati centrati cinque 5+1 da 305.818,20 euro in Germania (3), Svezia (1), Ungheria (1). Realizzati anche sedici 5+0 da 53.896,00 euro in Germania (7), Olanda (2), Danimarca (1), Finlandia (1), Italia (1), Norvegia (2), Slovacchia (1), Svezia (1).

Il 5+0 italiano è stato centrato a Serravalle Scrivia (AL) presso il punto vendita Sisal Arecco Andrea situato in Via Berthoud 110 (nella foto).