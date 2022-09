Coscia ai commercianti: Per la Douja d’Or colorate le vostre vetrine!

Asti – L’invito del presidente della Camera di Commercio Alessandria – Asti Giampaolo Coscia (nella foto) ai commercianti astigiani è chiaro: “Colorate le vostre vetrine”. Anche quest’anno le vie del centro, le piazze e le dimore storiche più suggestive di Asti, ridisegnano il percorso di un viaggio enogastronomico-culturale nel Monferrato e nei sapori della tradizione piemontese alla scoperta dell’eccellenze del suo territorio, del suo cibo e della sua storia. E il vino ancora al centro, sempre protagonista indiscusso. Da martedì 13 settembre per dieci giorni consecutivi, Asti con la Douja d’Or 2022 torna ad essere la capitale del vino. Palazzo Alfieri, Palazzo Gastaldi, Palazzo Ottolenghi, La Cascina del Racconto e da quest’anno la Camera di commercio e il Comune in Piazza San Secondo, faranno da sfondo a questa 56° edizione della Douja d’Or. E il vino, il suo futuro e l’importanza della diffusione della sua cultura, i temi che attraverseranno tutta la manifestazione.

E poi live tasting, masterclass… Ma anche arte, incontri, mostre e visite guidate alla scoperta di Asti, del Monferrato e delle sue colline. Un programma davvero ricco di iniziative, per la festa del simbolo più iconico e amato del territorio.

Per tutti questi motivi, al fine di promuovere la Douja d’Or, Confcommercio, di concerto coi Consorzi del Barbera e dell’Asti, invita i negozi a “colorare le vetrine” con le oltre 300 bottiglie e il “bozzetto” di Antonio Guarene, già distribuiti nei negozi e attività del centro.

Oltre a questa iniziativa, l’associazione sarà presente e protagonista della rassegna anche attraverso degustazioni e un dibattito

L’associazione di categoria sarà presente a Palazzo Ottolenghi, in collaborazione con l’Unione Industriale che presenta la “rassegna dei vermouth e dei vini aromatizzati”, proponendo – grazie Antica Salumerai di Borio Pipil” nata a Costigliole oltre un secolo fa e giunta, con Piero, alla terza generazione – la “carne cruda al coltello”, “prosciutto crudo piemontese e salame cotto di Pipil”

Sempre a Palazzo Ottolenghi, martedì 13 settembre alle ore 16, Confcommercio organizza un “Incontro-dibattito” dal titolo “Interventi di riqualificazione urbana – Distretti del Commercio: una opportunità” cui parteciperanno il presidente di Confcommercio Asti Aldo Pia e il professor Luca Tamini, docente del Politecnico di Milano – Cise. Saranno inoltre presenti gli assessori regionali Vittoria Poggio e Marco Gabusi, il sindaco Maurizio Rasero l’assessore al Commercio Mario Bovino. Coordinerà il dibattito il direttore di Confcommercio Claudio Bruno.