Ieri sera va a fuoco un capannone, incendio spento stamane

Vignole Borbera – Un ampio incendio in un capannone in Frazione Variano ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme nella serata di ieri. Il fuoco è divampato nel capannone d’una azienda per la gestione delle acque. I Pompieri hanno dovuto fare ricorso all’autobotte del Comando di Alessandria per il rifornimento dei mezzi impegnati. Sul posto anche i Carabinieri di Novi Ligure che hanno seguito le operazioni di bonifica che si sono concluse questa mattina all’alba. I rilievi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico) sono stati effettuati dagli stessi Vigili del Fuoco.