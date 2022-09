Auto in fiamme in un cortile nella notte

Asti – Stanotte un incendio ha completamente distrutto un’autovettura in un cortile in Via Padre Graziano. Verso l’una i residenti hanno chiamato i pompieri che si sono recati sul posto evitando che le fiamme si propagassero al terrazzo dell’appartamento al primo piano proprio sopra l’auto in fiamme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il 118 per soccorrere la proprietaria dell’auto, che ha accusato un lieve malore. I vigili del fuoco segnalano anche l’incendio di un motorino parcheggiato nelle vicinanze. I Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica dell’incendio che sembra dovuto, almeno a una prima ricognizione, a cause del tutto fortuite, forse un corto circuito.