Chiede i danni perché un automobilista gli ha schiacciato un piede con la macchina

Casale Monferrato – Mentre fa manovra di parcheggio in retromarcia vicino al distributore di benzina di Viale Ottavio Marchino, un pedone gli bussa sul vetro e gli dice che gli ha pestato un piede con la macchina. Il fatto ha dell’incredibile eppure è veramente successo ieri sera verso le otto, dopo di che il presunto “automobilista pestatore” ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti e hanno ascoltato quanto raccontava loro Marco Rota, l’automobilista, descrivendo anche il presunto “pedone pestato”, un uomo snello, di circa 55 anni dall’accento napoletano. Rota ha detto di essersi offerto di accompagnarlo al vicino pronto soccorso, ma lo sconosciuto gli ha chiesto un passaggio in stazione. Una volta in auto gli ha chiesto anche dei soldi perché doveva comprare il biglietto del treno per andare a Napoli. Rota ha risposto che, se gli avesse fatto male avrebbe pensato l’assicurazione a risarcirlo. Subito è nato un battibecco tra i due e il napoletano ha chiesto di essere portato all’ospedale. L’automobilista ha acconsentito ma ha anche aggiunto che l’avrebbe denunciato ai Carabinieri se tutto si fosse rivelato una finzione. A questo punto il napoletano ha chiesto di scendere e si è dileguato di corsa. Miracolo a Casale: era guarito di colpo!