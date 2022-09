Alessandria – È finito all’ospedale con gravi ferite e traumi il ciclista investito da un camion, diretto al supermercato per scaricare, all’incrocio tra Spalto Gamondio e Via Montebello della Battaglia. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e la Croce Verde di Alessandria che ha soccorso il ciclista ferito. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale. Disagi al traffico per permettere i rilievi del caso e le operazioni di soccorso.