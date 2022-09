Disinnescata dai pompieri l’ennesima “Bomba al Gpl” in fiamme dopo un tamponamento

Gamalero – Verso le cinque e mezzo di oggi pomeriggio una Dacia Logan alimentata a Gpl (Gas Petrolio Liquefatto), un carburante pericoloso come la nitroglicerina che le autorità governative e la Motorizzazione dovrebbero mettere al bando per la sicurezza dei cittadini (noi lo scriviamo da vent’anni ma, evidentemente, i petrolieri sono più forti di noi), ha tamponato un’altra vettura all’altezza dell’incrocio con la strada che porta a Mombaruzzo. L’ intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme che avvolto la vettura rumena che era già avvolta dalle fiamme. Il Gpl, a differenza del Metano che è ujn gas naturale più leggero dell’aria, è un prodotto petrolifero gassificato ma molto più pesante dell’aria per cui ristagna e, in caso di incendio, esplode. Per fortuna stavolta le fiamme non hanno fatto in tempo a innescare la deflagrazione altrimenti saremmo costretti a partale di morti. Per fortuna infatti gli automobilisti coinvolti nell’incidente non hanno riportato ferite ma in breve tempo dall’auto si sono alzate delle minacciose fiamme. Subito allertati i soccorsi, un funzionario della Polizia Stradale libero dal servizio, che in quei minuti passava lungo la stessa strada, si è immediatamente attivato per fermare le altre vetture e tenerle a distanza dalle fiamme, spente poi dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri di Cassine e l’ambulanza del 118.