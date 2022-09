La Pensione Bau Bau, dove un cane ospite ha rischiato di morire di fame

Masio (Walt Disney) – Stentavo a credere quanto mi hanno raccontato alcuni animalisti a proposito della situazione in cui si trovano i cani “ospiti” della “Pensione Bau Bau”. Addirittura uno era talmente denutrito (nella foto) che ha dovuto essere curato d’urgenza grazie ad alcuni animalisti che lo hanno salvato in extremis. Su facebook la cosa è stata ampiamente denunciata, non altrettanto sulla stampa alessandrina. Ma a questi “silenzi mandrogni” sono abituato da tempo. Dicevo della “Pensione Bau Bau” per cani di Masio dove sembra che il trattamento riservato ai migliori amici dell’uomo non sia granché. A denunciare i fatti sono stati in molti sui social e tramite lettere anonime spedite al Servizio Veterinario dell’Asl Al che è intervenuta senza prendere provvedimenti. Già due anni fa un gruppo di animalisti si era introdotto nella “Pensione Bau Bau” e aveva scattato delle foto, di cui ne pubblico due, poi girate al Servizio Veterinario di Alessandria. In effetti vi fu un’ispezione ma, stranamente, non furono presi provvedimenti seri salvo la prescrivere di alcune blande raccomandazioni nonostante le numerose segnalazioni effettuate in abbondanza anche sui social. Tant’è che di recente è stato necessario intervenire per salvare quel povero cane in condizioni molto preoccupanti e denutrito. Per fortuna è stato salvato e ora sta meglio.