Perissinotto in Amag al posto di Arrobbio, Bassini al Cissaca al posto di Ivaldi

Alessandria – Cambio della guardia in due importanti partecipate del Comune di Alessandria. Claudio Perissinotto, già al vertice di Amag Ambiente e alle ultime Amministrative eletto, ma subito dimesso, in consiglio comunale con la lista Alessandria Civica di Felice Borgoglio, è il nuovo presidente di Amag Spa al posto di Paolo Arrobbio. Nel Cda entrano anche Claudio Biestro (gestione operativa) e Melania Monaco (gestione tecnica). Sempre ieri è stato nominato il nuovo presidente del Cissaca (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziale dei Comuni dell’Alessandrino) che entra al posto di Gianni Ivaldi che ha compiuto il suo mandato. Si tratta di Margherita Bassini, comunista proveniente dalla Fondazione Luigi Longo – esperta in materia di progettazione di servizi socio sanitari e assistenziali e nell’attuazione di piani di zona – che enra nel Cda con Giuseppina Margara esperta in materia sanitaria e in particolare per le attività svolte nella struttura ospedaliera e in enti del volontariato sociale, e Paola Ferrari esperta in materia di sostegno alle fragilità sociali e, in particolare, per l’inclusione e la rimozione delle discriminazioni.

Il Consorzio serve 24 Comuni:

Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Predosa, Quargnento, Quattordio, Sezzadio, Solero.