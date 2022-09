Stop ai cantieri in autostrada fra Piemonte e Liguria nei fine settimana e durante il Salone Nautico

Alessandria – Finalmente una buona notizia per gli automobilisti: dal prossimo week-end del mese di settembre e nel periodo del Salone Nautico che si terrà a Genova da giovedì 22 settembre a martedì 27 settembre, i cantieri delle autostrade che collegano il Piemonte alla Liguria (A6, A26, A7) saranno chiusi per garantire i minori disagi possibili al traffico. Inoltre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo la riunione di ieri tra Regione Liguria, Anci, il Comune di Genova e le concessionarie autostradali della Liguria, ha deciso di consentire la ripresa della cantieristica dopo il periodo di fermo concordato, ma con grande attenzione a non limitare il deflusso del traffico veicolare.