Allarme in Piemonte, mancano i farmacisti, farmacie comunali in tilt

Torino – È emergenza farmacisti in Piemonte. Uno dei motivi della carenza di farmacisti potrebbe essere il numero chiuso all’università per cui, anche a causa della pandemia, sforna sempre meno laureati. Altro motivo sono gli stipendi da fame: un farmacista con trent’anni di anzianità non arriva a guadagnare più di 1.700 euro al mese. Molti preferiscono l’attività commerciale facendosi assumere dalle ditte farmaceutiche che li pagano molto di più. Un informatore farmaceutico sfiora i 3.000 euro al mese netti. Nonostante tutto quella del farmacista è una figura importante, un punto di riferimento per i cittadini ed è fondamentale che lavori in condizioni di serenità, senza sovraccarico di lavoro. A Torino la Società Farmacie Comunali ha 220 dipendenti distribuiti in 37 farmacie. Ai neolaureati appena assunti offre, come da contratto, uno stipendio di 1.450 euro al mese per quattordici mensilità. Una miseria. La cifra aumenta di un centinaio di euro dopo due anni di occupazione, così si arriva a 1550 euro. E c’è chi riesce pure a fare carriera, a diventare direttore e quindi arrivare a prendere circa 2.000 euro al mese.

Invece, il carico di lavoro nelle farmacie in questi anni di pandemia è aumentato a dismisura rispetto al passato. Ora i cittadini possono prenotare in questi luoghi gli esami, le visite, possono fare i tamponi e persino i vaccini. Se prima bastavano due o tre farmacisti in ogni rivendita, ora ne servono di più. E i neolaureati appena usciti dall’università vengono immediatamente assorbiti dal mondo del lavoro. C’è una vera corsa a far firmare loro un contratto.

Mentre in passato, una volta usciti dall’università e superato l’esame di Stato, questi giovani finivano in delle liste in attesa di lavoro (che trovavano comunque dopo pochi mesi), adesso per trovare questi professionisti c’è persino chi guarda oltre confine, all’estero. «Ci sono società come il Cef, una cooperativa del bresciano con farmacie in tutta Italia — racconta Cocirio — che pur di trovare queste figure si è messa a cercarle nell’est Europa”. Un problema che ora riguarda anche il Piemonte. La speranza è che nel frattempo le università italiane riescano ad aprire maggiormente le iscrizioni per consentire a più giovani di completare il corso e di poter lavorare.