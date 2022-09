Astigiano si toglie la vita gettandosi dal viadotto

Veglio (Bi) – È un quarantenne di Cocconato d’Asti, R.C., la persona trovata morta stamane alla base del ponte della Pistolesa, nel Biellese, noto per essere tragico teatro di molti suicidi, nonostante le sue ringhiere siano state, nel tempo, rialzate. Ha fatto un tragico volo di 150 metri. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato un’auto in sosta sul ponte. Nel cruscotto un biglietto dove l’uomo spiega il motivo dell’insano gesto. Negli ultimi tempi avrebbe avuto diversi problemi anche di salute. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi, anche il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.