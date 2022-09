Elisabetta d’Inghilterra è morta oggi giovedì otto settembre 2022 alle 14:17: il Mondo si inginocchia di fronte a un Gigante della Storia

Balmoral (GB) – Alle 14:17 di oggi giovedì 8 settembre 2022, è morta la Regina Elisabetta d’Inghilterra. Aveva 96 anni. La monarca più longeva della storia s’è mostrata in pubblico due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, ma era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione. I suoi quattro figli sono al suo capezzale: dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla, sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina a Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo. Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio per raggiungere la residenza di Balmoral.

Figlia di Giorgio VI, nata a Londra il 21 aprile 1926, il 20 novembre del 1947 ha sposato Philip Mountbatten divenuto in quell’occasione duca di Edimburgo. Dal matrimonio sono nati quattro figli: Charles (1948), Anne (1950), Andrew (1960) e Edward (1964). È salita al trono il 6 febbraio 1952 a 26 anni.

Il suo lungo regno ha coinciso con la graduale trasformazione dell’Impero Britannico nel Commonwealth. Convinta conservatrice delle tradizioni istituzionali, morali e religiose, ha avuto modo di confrontarsi con un numero notevole di primi ministri, dalle forti personalità (tra gli altri Winston Churchill al quale era legatissima, Margaret Thatcher, Tony Blair) e di diverso orientamento politico, coi quali ha saputo difendere il ruolo e le funzioni della Corona.

Era molto amata dal popolo, nonostante una serie di avvenimenti abbiano rischiato di incrinare il rapporto di fiducia e il ruolo di guida morale che le viene riconosciuto. Il momento più difficile fu certamente quando, nel 1997, in occasione della morte di Diana Spencer, principessa del Galles, moglie divorziata di suo figlio Charles, fu accusata di essere rimasta isolata dal mondo nel castello di Balmoral e di non avere avuto un atteggiamento partecipe in occasione delle dimostrazioni di dolore della popolazione britannica. Nel 2022 ha celebrato il suo Giubileo di Platino, in occasione dei settant’anni dall’ascesa al trono. È stato il Sovrano Britannico che ha regnato più a lungo.

Alessandria Oggi, per quanto può valere, essendo un organo di informazione liberale e conservatore, molto vicino alla visione del Mondo del Fratello Winston Churchill, apprende la notizia con profonda tristezza, pur consapevole del fatto che l’ora doveva arrivare, ed esprime il sincero cordoglio per una Signora che ha difeso per tutta la vita i principi della civiltà che è fatta di contegno, rispetto delle regole e difesa della tradizione.