Grigi? Ma quanto mi girano!

Gli zebedei non mi girano perché domenica scorsa abbiamo perso a Imola una partita nella quale, all’ora di gioco, non avevamo demeritato ed eravano persino in superiorità numerica, non mi girano perché avevamo di fronte una squadra modesta, non mi girano neppure per aver visto in maglia grigia alla prima di campionato ragazzi che avevano sì e no cinque sedute di allenamento nella testa e nelle gambe. Mi girano perché trovo insopportabile che i Grigi, da maggio a oggi, abbiano cambiato tutto per non cambiare niente. Le cose che la passata stagione non funzionavano, temo che continuino a non funzionare. E inoltre, in un momento di rivoluzione copernicana de la pelota, non s’è pensato di andare fino in fondo facendo a meno di “personaggetti” che hanno sempre rappresentato quinte colonne al servizio degli sfascisti in servizio permanente effettivo per cui non abbiamo ancora capito se certa gente continua ad aggirarsi intorno alla squadra perché nessun dirigente se n’è accorto, oppure perché questi figuri “costano poco”. In un caso o nell’altro si sappia che questi qua magari “costano” poco, ma costano tanto per la credibilità e l’armonia del gruppo del quale abbiamo buoni motivi per credere che, l’anno scorso, certamente inadeguato alla Serie B, da febbraio inoltrato in poi avesse smesso di puntare sul Mister e sulla società rappresentata dal Ds. I Grigi hanno giocato un terzo di stagione, quello finale, solamente per se stessi e per tirare a campare. Va da sé che tutto questo non sia bastato per restare in Serie B. Se ci fosse stato all’interno della società un protocollo che stabiliva regole e comportamenti cui gli “apicali paraculi” dovevano attenersi con una catena di comando che non avrebbe consentito a nessuno nessun alibi, forse anche i calciatori avrebbero ricevuto segnali che qui non si scherza e che i soldi concordati te li devi guadagnare fino in fondo. A fine stagione invece abbiamo assistito a un bieco scaricabarile, attività che, peraltro, qualcuno aveva cominciato in tempi remoti col beneplacito di certa tifoseria e certa stampa. Sentendo ora un po’ di campane in giro temo che la storia si ripeta. Con l’aggravante che stavolta il gruppo è formato per lo più da imberbi ragazzini all’esordio nel calcio professionistico e non da navigati professionisti rotti a mille situazioni. Da maggio a oggi la società è stata un ectoplasma, retta dal segretario generale, da un Ds prima licenziato e pochi giorni dopo riassunto con altre mansioni e magari pure dall’Addetto Stampa. E questi tre hanno dovuto fisicamente sottostare al peso d’una situazione difficile e di ingiurie immotivate da parte d’un branco di beduini mandrogbi sedicenti tifosi. Non sono interessato invece alle scuse del Di Masi per aver usato toni gravi e argomenti sgradevoli in conferenza stampa e non mi preoccupa neppure che con la maglia grigia scendano in campo ragazzini di primo pelo. Mi interessa invece che Di Masi faccia il Presidente, stia vicino alla squadra e cerchi di capire di persona le esigenze di un gruppo di ragazzi che, magari, ora si sentono sballottati e attorniati da poca fiducia e stima. Il Presidente ha certamente l’esperienza per cogliere particolari che i suoi proconsoli non colgono. Questo mi aspetto da Di Masi: che faccia “il padrone”. Il momento dei giocatori top o delle parole dolci in conferenza stampa è dimenticato: è un’altra era geologica.