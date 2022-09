La Guardia di Finanza scopre 14 lavoratori in nero nei vigneti dell’Astigiano

Asti – Erano ben 14 i lavoratori in nero che stavano vendemmiando tra Canelli e Nizza, scoperti grazie all’intervento di controllo dei finanzieri di Asti, in occasione della vendemmia 2022. Il primo intervento, portato avanti dai finanzieri della Tenenza di Canelli, ha riguardato 6 lavoratori, di nazionalità rumena e macedone. I lavoratori erano completamente in nero, impiegati in un vigneto nella disponibilità di un’azienda agricola della circoscrizione. Il secondo intervento, concluso dai militari della Tenenza di Nizza Monferrato, ha permesso di scoprire che altri 8 lavoratori, originari dell’Europa Orientale, forniti da due cooperative che propongono “servizi connessi all’agricoltura” alle aziende agricole locali, erano intenti a vendemmiare privi di un contratto di assunzione. Entrambi gli interventi si sono svolti sotto il coordinamento del Gruppo di Asti.