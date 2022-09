Fiamme nella notte, un’auto esplode, salvi per miracolo i cinque occupanti

Revignano (At) – Si sono messi in salvo appena in tempo i cinque ragazzi occupanti l’auto dove viaggiavano che è uscita di strada e ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto stanotte verso l’una lungo la Provinciale 58 tra Asti e Revignano. Forse la causa dell’uscita di strada è stata l’alta velocità anche se i rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e a una squadra del 118. L’allarme è stato dato da un automobilista di passaggio. I cinque ragazzi hanno riportato solo lievi ferite e sono stati condotti all’ospedale di Asti. Due di loro, sotto choc, erano ancora vicino all’auto in fiamme mentre gli altri tre erano andati incontro ai soccorsi.