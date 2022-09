Grigi: passerotti di nido… e dopo l’ora di gioco si dissolvono

L’Entella, autentica corazzata del girone, è arrivata da un’agevole vittoria casalinga all’esordio. Per i Grigi invece la prima di campionato ha coinciso con una sconfitta a Imola, nonostante un’ora passata senza troppi patemi e in superiorità numerica. Poi alcune colossali ingenuità hanno cambiato le carte in tavola e i padroni di casa hanno vinto di rigore. Per i ragazzotti mandrogni quindi, reduci da una preparazione precampionato raffazzonata, una rosa che dire rivoluzionata è un eufemismo e nessuna amichevole preparatoria, quello di oggi sembra un impegno disperato. Nonostante queste difficoltà il popolo grigio ha sottoscritto fin qui 500 abbonamenti (erano meno di 1000 la passata stagione in B conquistata dopo 50 anni) e gli sponsor si fanno timidamente avanti. La formazione che si opporrà al 4-3-1-2 dei liguri è quella annunciata, gioca un 3-5-2 semplice semplice, sperando tutti noi che in questa settimana Rebuffi abbia lavorato su cose basiche ed essenziali e che l’entusiasmo dei tanti nostri esordienti faccia da contraltare al clima di sfiducia e abbandono che ci è parso respirare di questi ultimi tempi. La partenza non promette nulla di buono per i ragazzotti mandrogni: in 10’ sono tre le situazioni pericolose create da Merkaj e i suoi. I nostri giovani difensori lasciano troppo tempo danzare la palla nella propria area ma fortunatamente nessuna di questi palloni vaganti è spinto in rete dagli avversari. Dopo un quarto d’ora di gioco i Nostri cominciano ad acquisire una certa sicurezza, sono bravi a far densità nelle zone nevralgiche del campo e i più tecnicamente dotati e fisicati giocatori ospiti cominciano pure loro a sbagliare appoggi e triangoli perché la frenesia mandrogna li mette in difficoltà. Fra un capovolgimento di fronte e l’altro arriva al 36’ un’occasionissima sui piedi di Nepi a pochi passi dalla linea di porta degli avversari ma la palla è liberata con un intervento in extremis di un difensore bianco celeste. Da lì la consapevolezza dei ragazzi alessandrini e il coraggio sono aumentati a vista d’occhio. Al 43’ però i Grigi si fanno gol da soli con Checchi che, a pochi metri da Marietta, devia in modo maldestro la palla in rete. Da notare che, nell’occasione, la punta ospite era ben controllata dal marcatore e raddoppiato dal libero e quella palla non sembrava avere i crismi della pericolosità. Nella ripresa gli allenatori non cambiano nulla e al 49’ un corner battuto a meraviglia da Sini trova la testa di Galeandro che insacca in girata: tutto davvero di buona qualità e si riparte dall’1-1. Al 58’ è invece Zamparo a lavorare una palla sulla tre quarti, il suo tiro rimpallato arriva sui piedi di Clemenza il quale, indisturbato (fin troppo) trova l’angolino basso sul secondo palo di Marietta e l’Entella è di nuovo in vantaggio. All’80’ Faggioli porta a 3 le reti dell’Entella sfruttando un contropiede nel quale la coppia centrale difensiva mandrogna non ci hanno capito nulla, dalla lettura della palla, ai tempi e alla indispensabile determinazione. Inoltre è letale per un difensore lasciar rimbalzare il pallone su un rinvio del genere. Tutto il resto è noia: ci siamo fatti praticamente tre gol da soli.

Le Pagelle

Alessandria (3-5-2)

Marietta 6 – Due buoni interventi a freddo e su i gol ci è parso incolpevole. Basta quello? Bè, con i piedi non è certo un drago…

Rota 5 – Difensore centrale destro. Non sempre rude e deciso come si conviene. Il ruolo richiede un altro approccio e un’altra determinazione.

Checchi 4,5 – Difensore centrale. L’autogol è un brutto colpo e nell’occasione il centrale è stato troppo molle, così come lo è stato a sprazzi con le palle vaganti nella sua area. Sul terzo gol è davvero inguardabile in coppia con l’altro centrale difensivo beffato dall’autore della rete Faggioli, tra l’altro, un subentrato.

Sini 7 – Difensore centrale sinistro. Una certezza, almeno fin qui. Con Nunzella forma una catena mancina di valore assoluto. Sul gol siglato da Galeandro è lui a battere il corner con un sinistro velenoso e preciso

Ascoli 6 – Quinto a destra. Poi a sinistra dopo l’ora di gioco. Ragazzo davvero interessante vista la giovanissima età. Ancora esile ha però intraprendenza e personalità. Il migliore del reparto mediano

Lombardi 5 – Mezzala destra. Ogni tanto raddoppia, ogni tanto si nasconde. Da mezzala non tenta mai la cosa rischiosa e tutto ciò non giova al possesso palla.

Ghiozzi (66’) sv – C’era pure lui?

Nichetti 5 – Play di metà campo. Il ragazzo ci pare abbastanza acerbo e ancora poco dotato di sveltezza di pensiero, visto il ruolo.

Filip 5 – Mezzala sinistra. Come Lombardi, pure un po’ peggio perché tende a perdere palla in mezzo al campo

Pagani (77’) sv

Nunzella 6 – Quinto mancino. Sul raddoppio ospite si fa passare da Zampano anche in maniera un po’ sfortunata. Questo ragazzo è tra gli ultimi arrivi per cui la sua condizione fisica è quella che è. Visto così però ci è parso una certezza in un collettivo dove le certezze, al momento, sono davvero poche.

Mionic (dal 60’) sv – Impalpabile

Galeandro 7 (nella foto) – Punta centrale. Fa un bel gol e lavora come uno schiavo. Una bella sorpresa.

Podda (78’) sv

Nepi 5 – punta d’appoggio. Poca roba e da punta quella palla al 36’ doveva metterla dentro. La cattiveria dov’è?