L’Alessandria non c’è e perde tre a uno

Alessandria – Alessandria-Entella per la seconda giornata del Girone B del Campionato di Serie C inizia con gli ospiti più pimpanti. Già all’11’ Merkaj non sfrutta una buona occasione. È chiaro che le due squadre sono in partita in maniera decisamente diversa. I ragazzi di Gennaro Volpe sono riusciti a vincere di misura dopo il primo turno casalingo allo Stadio Comunale di Chiavari. È bastata la rete di Tascone a fine primo tempo a mettere ko la Torres arrivata in Liguria con la voglia di portare a casa punti senza però riuscirci. Opposta la sorte dei Grigi che invece hanno perso al debutto per uno a zero. La sconfitta è arrivata alla fine di una gara equilibrata contro l’Imolese e decisa da un calcio di rigore di Stijepovic con i padroni di casa in inferiorità numerica per il rosso rimediato da Agyemang. Dopo essere andata sotto l’Alessandria non reagisce, anzi, si innervosisce col rosso prima a Sylla e poi a Speranza. Fase delicata per i Grigi che sono ancora in piena costruzione dopo lo smantellamento della squadra e la ripartenza decisa dal presidente Di Masi. La sconfitta all’esordio contro l’Imolese ha confermato come la formazione mandrogna sia ancora lontana dalla forma migliore. Tant’è che oggi va negli spogliatoi sotto per uno a zero in forza dell’autogol di Checchi al 43’, che ha deviato nella sua porta un cross di Favale.

Pareggia l’Alessandria al 50’ per merito di Galeandro che batte De Lucia con un colpo di testa, ma otto minuti dopo raddoppiano gli ospiti con un bolide imparabile dalla media distanza di Clemenza che fulmina Marietta.

Al 79’ Faggioli chiude la pratica e sigla il tre a uno: la partita è chiusa. I GRigi hanno perso.

Alessandria-Virtus Entella 1-3 (primo tempo 0-1)

Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Lombardi (66′ Mionic), Nichetti, Filip, Nunzella (66′ Ghiozzi); Galeandro, Nepi. A disp. Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Pellitteri, Cocino, Perseu, Bellucci, Baldi, Mazzucco, Pagani. All. Rebuffi

Virtus Entella (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Pellizzer, Chiosa, Facale; Tascone, Paolucci, Rada (65′ Tenkorang); Clemenza (65′ Meazzi); Merkaj, Zamparo. A disp. Paroni, Barlocco, Dessena, Di Cosmo, Faggioli, Morosini, Palmieri, Reali, Doumbia, Sadiki, Parodi. All. Volpe.

Gol: 43′ Checchi aut. (E), 50′ Galeandro (A), 58′ Clemenza (E)

Arbitro: Virgilio di Trapani

Ammoniti: Filip (Al)

LA CLASSIFICA