Novipiù Monferrato Basket: non riesce la rimonta a Torino

Torino (Monferrato Basket – Ufficio Stampa) – Esce sconfitta dal Pala Gianni Asti la Novipiù Monferrato Basket che ci prova fino alla fine con la Reale Mutua Torino ma vede svanire sul più bello la sua rimonta. Finisce 79-75 per i padroni di casa la prima di Supercoppa bravi a non perdere la testa in un finale davvero emozionante. Da segnalare per i rossoblù i 18 punti di Ellis a tratti del match davvero incontenibile e la doppia-doppia di Carver che mette a referto 15 punti e 10 rimbalzi.

Torino ha voglia di presentarsi bene al suo pubblico. I primi punti di giornata sono di Jackson. La Novipiù scende in campo con Ellis, Redivo, Formenti, Carver e Martinoni. I monferrini con un buon piglio rispondono subito con la guardia argentina e capitan Martinoni. La bomba di Redivo che vale il 4-9 obbliga coach Ciani ad un timeout. La Novipiù spinge forte. La velocità di Ellis mette in difficoltà i padroni di casa. +9. Gli Usa di Torino non ci stanno. Mayflied e due triple di Jackson. Pronta risposta di Poom dalla distanza. Pepe trova il pari sul 22-22 ma il siluro di Castellino e il colpo sulla sirena di Carver chiudono i conti sul 22-27. Mayflied apre il quarto con un gioco subito da tre punti. Leggio rientrato in campo dopo l’infortunio si sblocca con un tripla ma la Novipiù incassa un parziale di 6-0 che la riporta sotto. 34-30. Pepe e Poser. Torino scappa sul +11. Martinoni interrompe il digiuno. Jackson mostra tutta la sua foga agonistica con una schiacciata poderosa. È un momento difficile della partita per la Novipiù che però a testa bassa tiene botta. Redivo da tre. 43-39. Ancora una giocata volante di Jackson ma i quattro punti consecutivi di Carver sono ossigeno puro. Si va al riposo sul 48-43.

La ripresa comincia come ci eravamo lasciati. Carver segna da sotto. Poi tripla di De Vico. 51-45. Poser nel pitturato è un problema. Quattro punti di fila. Time out chiamato da Valentini. Primi tre punti di Formenti da fuori poi ancora un alley-oop di Jackson. Piazzato di Ellis e contropiede di Castellino. 63-58. Casale è viva. Mayfield per La Reale Mutua. Ellis accorcia ed il terzo quarto si chiude sul 67-61. Martinoni affonda in lay-up. Pepe è preciso ai liberi. Poi è il momento di Ellis. Prima in sospensione poi con due siluri da fuori che riportano Monferrato Basket ad un solo possesso 74-72. Le polveri dell’attacco si bagnano ad entrambi gli schieramenti. Torino sembra indirizzare verso la sua il match. Poi un lampo di Redivo. Tripla: 76-75 a 1’32” dalla sirena. Jackson però si prende sulle spalle il peso della partita e sempre dalla distanza chiude di fatto ogni discussione. La Novipiù Monferrato Basket non riesce più a reagire e il tabellone sulla sirena dice 79-75 per i padroni di casa.

Il Commento di coach Andrea Valentini al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona partita per l’intensità che abbiamo messo in campo. Siamo caduti per delle ingenuità che abbiamo commesso. In alcuni frangenti giochiamo da bambini. Dobbiamo crescere per poi riuscire a giocare da uomini. Abbiamo recuperato la partita nel momento in cui abbiamo fatto una bella difesa. Due palle vacanti non gestite bene non ci hanno permesso di concludere la rimonta. Dobbiamo avere la forza di diventare un team. Al momento abbiamo tante individualità. Abbiamo perso di 4 punti contro una squadra molto fisica e atletica. Sono sicuro che lavorando duro in palestra i risultati arriveranno”.

Reale Mutua Torino – Novipiù Monferrato Basket 79-75 (22-27, 26-16, 19-18, 12-14)

Reale Mutua Torino: Ronald Jackson 21 (6/9, 3/4),Demario Mayfield 16 (6/9, 1/2),Simone Pepe 13 (1/6, 3/7),Federico Poser 12 (6/11, 0/0),Niccolo De vico 9 (0/3, 2/3),Tommaso Guariglia 3 (1/3, 0/1),Matteo Schina 2 (1/2, 0/1),Celis Taflaj 2 (1/2, 0/1),Luca Vencato 1 (0/2, 0/2),Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0),Federico Avino 0 (0/0, 0/0),Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 18 (5/6, 2/6),Aaron Carver 15 (6/14, 0/0),Niccolo Martinoni 14 (6/8, 0/0),Lucio Redivo 11 (1/5, 3/9),Gianmarco Leggio 6 (0/1, 2/3),Nicolo Castellino 5 (1/1, 1/3),Matteo Formenti 3 (0/2, 1/3),Karl markus Poom 3 (0/1, 1/3),Matteo Ghirlanda 0 (0/4, 0/0),Luca Valentini 0 (0/0, 0/0),Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0),Michal Bialkowski 0 (0/0, 0/0)