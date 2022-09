I Rotary Club salutano il vescovo di Tortona a un anno dalla nomina

Tortona – Sabato 10 settembre 2022, le delegazioni dei vari Rotary Club della diocesi di Tortona sono state ricevute dal vescovo di Tortona Guido Marini a un anno dalla nomina. “Eccellenza – si legge nel messaggio dei rotary diocesani – le siamo davvero molto grati per avere accolto la delegazione della famiglia rotariana che si è qui raccolta, in rappresentanza dei club del territorio diocesano, per porgerle il più cordiale e sincero saluto e rinnovare il sodalizio tra i club e il loro Vescovo. […] Immagina il Rotary è il motto del Presidente del Rotary International 2022-2023, Jennifer Jones, che ha detto ai suoi Governatori eletti: Immaginate un mondo che merita il meglio di noi, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza. Una sintesi profonda circa l’impegno che ognuno di noi (non solo personalmente ma anche in partnership con altri soggetti) deve profondere per fare la differenza in questo mondo e lavorare mettendo in campo i propri talenti, professionalità e contatti, col solo scopo di accrescere il bene comune.

Questo il nostro impegno di rotariani e questo lo spirito di collaborazione che oggi, Eccellenza, le rinnoviamo affinché sia possibile continuare a camminare insieme per far fronte ai bisogni della collettività”.