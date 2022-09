Coira (Ch) (tratto da un articolo di Eusebio Episcopo per “Lo Spiffero”) – Nella diocesi di Coira, in Svizzera, due sacerdotesse concelebravano e consacravano durante quella che non sapremmo come definire, ma comunque nell’unica espressione della lex orandi del rito romano (Traditionis Custodes), mentre il diacono sull’altare indossava – ça va sans dire – una stola arcobaleno. Siamo veramente alla comica finale. Una vergogna. Uno schifo.