L’ipab Borsalino è pieno di debiti: chi paga?

Alessandria (Louis Cyphre) – Solo la Global Service, la cooperativa che gestisce l’Ipab Soggiorno Borsalino, avrebbe un credito di circa due milioni di euro. Il debitore è sempre il Comune di Alessandria, proprietario dell’Ipab Borsalino, che continua a balbettare. Il Sindaco Abonante, invece di mettere mano alla “Pratica Ipab Borsalino” non ha esitato a farsi immortalare in una foto del 9 agosto scorso con l’amico del cuore Sergio Strozzi di Alessandria, console generale d’Italia a San Francisco che ha lasciato la moglie e la figlia per sposare con rito civile un californiano alto, bello e un po’ puzzolente di stalla.

Nella cosiddetta pre-gara, quella in cui si cercano le idee migliori per la gara vera, ci dicono che ha prevalso il Gabbiano di Alessandria, una Piccola Cooperativa Sociale che poco tempo fa ha dovuto abbandonare la Casa di Riposo di Bosco Marenco per difficoltà finanziarie. La verità è che il Borsalino, gara o non gara, si potrebbe salvare solo con una poderosa iniezione di liquidità immediata, altrimenti è finita, è solo questione di tempo. E se dovesse succedere quello che tutti non vogliono, chiuderà lasciando ospiti e lavoratori in mezzo a una strada.

Il debito è stratosferico, si parla di circa 8 milioni di euro. E con la crisi dell’energia e delle famiglie senza soldi, in una regione che sembra essersi dimenticata delle RSA che hanno chiuso, stanno chiudendo e chiuderanno, l’orizzonte non sembra dei migliori.

Vuol dire che chiederemo aiuto a qualche ricco californiano.

Forza Strozzi, “muova il culo”, ci dia una mano come sa fare solo lei.