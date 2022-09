Serie D: il Casale strappa il pareggio al Derthona

Tortona (Derthona 2 – Casale 2) – Dopo un incontro combattuto con diversi rovesciamenti di fronte, anche se i Leoncelli hanno messo in mostra una certa supremazia territoriale, Derthona e Casale chiudono con un giusto pareggio.

Al 31′ il Casale passa in vantaggio con Giacchino che ruba un pallone al portiere Edo per poi depositarlo in rete: 0-1.

Dieci minuti dopo, al 41′ il Derthona pareggia con un colpo di testa di Manasiev su calcio d’angolo.

Nella ripresa i padroni di casa partono a spron battuto e al 5’ Matera colpisce il palo a portiere battuto su cross di Zucchini. Il gol è nell’aria per i Leoncelli che segnano il vantaggio al 38′ con un preciso diagonale di Ciko.

Immediata la risposta dei monferrini che pareggiano al 40’ con Florio.

Hsl Derthona (4-3-3): Edo; Soplantai, Todisco (5’pt Tambussi), Zucchini; Matera, Ciko, Turchet (42’st Roma),Procopio; Manasiev (32’st Romairone),Gomez (32’st D’Arcangelo),Coccolo (23′ st Saccà). A disp.: Rescia, Agazzi, Roma, Trevisiol, Daffonchio. All.: Fossati.

Casale Fbc (4-4-2): Guerci; Cangemi (18’st Nouri),Marchetti, Rossi, Gregori; Giacchino, Perez, D’Ancora (39’st Carbonieri),Lacava (24’st Florio); Mesina (22’st Sparacello),Rossini (39’st Rancati). A disp.: Calzetta, Gianola, Diagne, Bincoletto. All.: Sesia.

Gol: 31’pt Giacchino (C); 41’pt Manasiev (D),38’st Ciko (D),40’st Florio (C).

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo.

Guardalinee: Russo di Nichelino e Caldarola di Asti.

Corner: 7 – 2

Ammoniti: Soplantai, Zucchini, Ciko (D).

Recuperi: 3+6.